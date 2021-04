Deputados devem votar PEC das privatizações

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 280/2019, que permite ao governo gaúcho privatizar Corsan, Banrisul e Procergs sem plebiscito, deverá ser votada pelos deputados estaduais na próxima semana.

mobilização de entidades contrárias, de prefeitos e vereadores O tema, porém, ainda deve gerar grande, que por meio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) já se posicionaram contra a venda da Corsan. O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, em março, a intenção de vender a estatal de saneamento.

Como já passou pelas comissões na Assembleia Legislativa , de acordo com o presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB), seria necessário o voto contrário da maioria das lideranças partidárias para que a proposta não entre na ordem do dia na sessão da terça-feira da próxima semana (dia 27 de abril).

"É uma questão regimental. Como já passou por todas as etapas necessárias, a última delas a Comissão de Finanças, na quinta-feira passada (15), entra na ordem do dia desta terça (20) para votação na sessão seguinte", explica Souza.

O presidente da Assembleia avalia que, pelos números das votações nas últimas comissões, é improvável que a oposição consiga somar 37 votos necessários para impedir a votação no dia 27. Souza pondera, no entanto, que a semana será de intensas movimentações de ambos os lados.

A PEC, se aprovada, permitirá ao Palácio Piratini efetivamente dar início ao processo de privatização da Corsan, e abre a possibilidade de se fazer o mesmo com o Banrisul, diz o deputado Pepe Vargas (PT), que juntamente com os deputados Luiz Fernando Mainardi (PT) e Juliana Brizola (PDT) votaram contra a PEC na Comissão de Finanças, na quinta-feira passada, quando a proposta foi aprovada com oito votos a favor.

"Se estará atropelando etapas em um tema tão importante quanto o abastecimento de água e o tratamento de esgoto caso coloquem a PEC em votação na próxima semana. Foi acordado na comissão que se faria uma audiência pública sobre o assunto e a própria Famurs pede mais tempo ao debate", argumenta Pepe.

A necessidade de plebiscito para a venda de estatais foi incluída na Constituição Estadual em votação no Parlamento durante o governo de Olívio Dutra (PT, 1999-2002). De acordo com o deputado Mateus Wesp (PSDB), assim como os deputados estaduais da época incluíram esta obrigatoriedade na Constituição, é igualmente legítimo que agora possam excluir a regra.

"O plebiscito não é original da Constituição Estadual. Ele foi inserido depois, legitimamente. E agora é outro momento, em que nós, parlamentares, também eleitos pelo povo, estamos fazendo uma atualização das regras. Impedir isso é um contrassenso", defende Wesp.

Para o deputado, a população em geral não tem conhecimentos técnicos suficientes para decidir sobre questões administrativas como esta. Já o petista diz que há questões como a função social da companhia de saneamento que precisam ser levadas em conta.

A realização ou não de uma audiência pública para debater todas estas questões, diz o presidente da Assembleia, agora depende principalmente da estratégia do governo para prosseguir com o processo. "Da minha parte, tenho o dever regimental de dar sequência ao processo legislativo que manda colocar em votação PECs com tramitação regimental concluída, salvo decisão contrária de 37 deputados representados por seus líderes", conclui Souza.

