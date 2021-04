Assinada por Tarso, ação de inconstitucionalidade pede maior ação de Bolsonaro para combater pandemia

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo PCdoB e PSOL pedindo maior ação por parte do Governo Federal foi protocolada nesta sexta-feira (16). A ação, assinada por um grupo de advogados, dentre eles o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT), afirma que é necessário uma série de medidas sanitárias e econômicas para frear o avanço da Covid-19 no País. De acordo com o texto, a ação foi feita com base na “omissão inconstitucional” por parte do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), o que teria agravado a crise sanitária e funerária enfrentada pelo Brasil como decorrência da pandemia.