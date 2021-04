Bolsonaro envia ao Senado indicação de representante permanente do Brasil na OEA

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome diplomata Otávio Brandelli para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA). Para assumir o posto, Brandelli precisa passar por sabatina no Senado e ter seu nome aprovado em comissão e no plenário da Casa. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU).