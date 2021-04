Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, testa positivo para Covid-19

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), está com Covid-19. Ele realizou o teste rápido na manhã desta quinta-feira (15) que apresentou resultado positivo para a doença.

De acordo com a assessoria de imprensa de Paes, o teste rápido foi feito porque o prefeito acordou com sintomas leves de gripe e com dor de garganta. Com o resultado positivo para Covid-19, ele ficará em isolamento.

Em maio do ano passado, Eduardo Paes já havia testado positivo para a doença. Na ocasião, ele permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena.





Agência Estado