Após decisão do TSE, PSOL quer anular votos do deputado Luis Augusto Lara

Depois de o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes manter a cassação do mandato do deputado estadual Luis Augusto Lara (PTB) - por abuso do poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2018 - o PSOL vai entrar com um agravo regimental, pedindo a anulação dos 56.396 votos destinados a Lara. Pela decisão do TSE, os votos beneficiam o PTB, o que garante a vaga para a suplente do partido Regina Becker, que teve votação de 32.287. Entretanto, se os votos forem anulados, o vereador Pedro Ruas (PSOL) pode assumir a cadeira, pois ele concorreu a Assembleia em 2018 e recebeu 53.380 votos.

Na sentença, Moraes entendeu que houve interferência irregular do prefeito de Bagé, Divaldo Lara (PTB), em favor do irmão, Luis Augusto Lara, que buscava a reeleição à Assembleia em 2018. Divaldo Lara teve os direitos políticos suspensos. As defesas do prefeito e do deputado estadual devem recorrer ao pleno do TSE. Enquanto isso, Luís Augusto Lara pode seguir no mandato.

"O agravo pede a reconsideração sobre a validade dos votos (destinados a Lara), com o argumento de que eles foram comprovadamente obtidos com abuso do poder econômico e político. Ou seja, mediante fraude eleitoral", argumentou Pedro Ruas.

Ele complementou: "pela decisão do TSE, os votos recebidos por Lara, de maneira fraudulenta, ficam não para o deputado, mas para o partido. Entendemos que isso é equivocado e nada pedagógico. Os partidos podem se sentir incentivados a lançar candidatos que promovam ações desse tipo, pois mesmo que sejam cassados, os votos ficam com o partido".