Lideranças temem perda de receita com venda da Refinaria Alberto Pasqualini

Lideranças gaúchas manifestaram preocupação, em uma reunião virtual nesta quarta-feira (7), com a perda de receita oriunda da venda da Refinaria Alberto Pasqualini, no município de Canoas. O governador Eduardo Leite (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), e a diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS), Miram Cabreira, demonstraram receio com as perdas de arrecadação com royalties de petróleo nos municípios gaúchos. O governador se comprometeu em fazer um levantamento de quanto isso impactará nas cidades do Rio Grande do Sul e, a partir disso, pensar em uma estratégia para resguardar o interesse público.