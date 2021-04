Supremo forma maioria para obrigar União a fornecer leitos de Covid-19 a estados

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira (6) para validar liminar da ministra Rosa Weber que obriga a União a restabelecer leitos de UTI para Covid-19 no Rio Grande do Sul, Maranhão, São Paulo, Bahia e Piauí. O julgamento foi iniciado no plenário virtual no dia 26 de março e será concluído nesta quarta-feira (7).