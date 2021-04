Marcus Vinícius assume vaga de Silvana Covatti na Assembleia Legislativa

O ex-presidente do IPE Saúde Marcus Vinícius de Almeida (PP) assumiu, nesta terça-feira (6), a vaga deixada por Silvana Covatti (PP), que se licenciou da Assembleia Legislativa para ocupar a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O parlamentar ficou como primeiro suplente do partido em 2018, quando recebeu 30.843 votos. Ele assume a vaga da correligionária Silvana Covatti, que é a nova titular da Agricultura.

Natural de Tapes, Marcus Vinícius foi prefeito de Sentinela do Sul por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Comandou a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) entre 2009 e 2010 o mais jovem presidente da entidade. Entre 2015 e 2018, foi diretor administrativo da Corsan. Desde 2019, ocupava a presidência do IPE Saúde.