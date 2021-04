Aprovada indicação de renda complementar para famílias abaixo da linha da pobreza em Porto Alegre

Rariane Costa

Aprovada pela Comissão de Finanças e Orçamento (Cefor) da Câmara de Porto Alegre, durante reunião nesta terça-feira (6), a indicação ao Executivo para criação de renda complementar no município será encaminhada ao prefeito Sebastião Melo (MDB) que definirá sobre o destino da medida. Com autorização do prefeito, o texto deve voltar à Câmara para posterior votação.