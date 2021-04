Sebastião Melo assume a presidência da Granpal

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

consensualmente pelos gestores municipais no fim de março . Confira abaixo a lista dos demais cargos. O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo assumiu nesta terça-feira (6) a presidência do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). Ele foi eleito

Melo está sucedendo o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella.

Na cerimônia de posse, Melo sinalizou que irá ampliar o debate sobre temas urgentes pautados pelos prefeitos, como o enfrentamento à pandemia, a situação dos sistemas de transporte público e a "judicialização excessiva" dos atos administrativos.

"Todos nós buscamos cidades melhores e vidas melhores. Portanto, em todas as discussões queremos chegar a consensos, respeitando sempre a coletividade. Em relação ao tema da Covid-19, vamos redigir um documento para encaminhar ao governador, pedindo que ele estenda os horários de funcionamento do comércio aos finais de semana. As cidades precisam funcionar de segunda a segunda! Os serviços essenciais, na nossa avaliação, também não podem ter limitação de horários", pontuou o prefeito.

O processo de rotatividade na presidência ocorre de forma que os quatro partidos que elegeram o maior número de prefeitos em 2020 (MDB, PT, PP e PDT) se revezem no comando da entidade. A Granpal é um consórcio que reúne 19 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Nova diretoria da Granpal

Presidente – Sebastião Melo (Porto Alegre)

1° vice-presidente – Fátima Daudt (Novo Hamburgo)

2° vice-presidente – Volmir Rodrigues (Sapucaia do Sul)

Secretário-Geral – Rodrigo Battistella (Nova Santa Rita)

Tesoureiro – Miki Breier (Cachoeirinha)

Conselho Fiscal: