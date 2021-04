FHC sugere união de centro progressista

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002) defendeu, em artigo publicado no fim de semana nos jornais O Globo e O Estado de S.Paulo, a formação de um centro para as eleições de 2022. "Apresentemos aos brasileiros, quanto antes, um programa de ação realista, que permita juntar ao redor dele os partidos e as pessoas para formar um centro, que seja progressista, social e economicamente." A manifestação de FHC veio dias depois do manifesto em defesa da democracia assinado por seis possíveis candidatos em 2022, que querem evitar a polarização Jair Bolsonaro-PT. Assinaram o manifesto Ciro Gomes (PDT), Luciano Huck (sem partido), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), os governadores João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB) e João Amoêdo (Novo).