Bolsonaro promete 1 milhão de doses de vacinas ao dia, ao longo dos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira (1) a promessa de ampliar o ritmo de vacinação no País. "Pretendemos ao longo dos próximos dias aplicar um milhão de doses por dia no Brasil", disse o chefe do Planalto, em live transmitida pelas redes sociais.

Desde o início da vacinação no fim de janeiro, foram 17,6 milhões de pessoas vacinadas, 8,32% do total da população brasileira. Mesmo com o número muito aquém do tamanho da população brasileiro de 211,8 milhões de habitantes, o presidente voltou a repetir que o País está entre os melhores no ranking da imunização no mundo. "O Brasil está entre os 10 países em números absolutos em que mais se aplica a vacina", disse.

A meta de vacinar um milhão de brasileiros por dia já foi feita pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada. Ela depende, no entanto, mais da chegada das doses do que a capacidade da rede pública. Em 2019, por exemplo, foram vacinadas 5,5 milhões de pessoas contra a gripe no "dia D", feito em maio. Já em 2010, a campanha de vacinação contra a H1N1 vacinou 81 milhões de pessoas em 3 meses.

A expectativa do Ministério da Saúde é receber 38 milhões de unidades de imunizantes contra a covid-19 no mês que vem.





Agência Estado