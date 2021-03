Prefeitura paga integralmente nesta quarta-feira a folha dos servidores da Capital

A prefeitura de Porto Alegre paga integralmente, nesta quarta-feira (31), a folha do funcionalismo do mês de março. Ao todo, serão depositados R$ 229,42 milhões a 33.859 matrículas. De acordo com o secretário Municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a gestão qualitativa das despesas está permitindo que o pagamento integral dos salários dos servidores municipais se mantenha regularmente. O crédito na conta dos servidores ocorrerá durante este último dia útil do mês.