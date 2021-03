Governo do RS quita salários de março em dia nesta quarta-feira

O Tesouro do Estado confirmou para esta quarta-feira (31), a quitação em dia de todos os salários referentes à folha de março dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos 339 mil vínculos, representando 100% da folha de pagamento.

O depósito em dia da folha do Executivo até abril foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início deste ano. Está confirmado para o mesmo dia o pagamento da terceira parcela do décimo terceiro salário de 2020, no valor total de R$ 126,7 milhões.

Conforme o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, a organização do fluxo de caixa tem permitido ao Estado ampliar os recursos para a saúde e oferecer alternativas aos setores mais afetados pela crise. “Temos avançado em diferentes frentes, sem perder de vista a fragilidade fiscal do Estado, com responsabilidade e foco em prioridades”, afirma.

Subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jatene lembra que, nesta semana, foi realizado aporte financeiro extraordinário de R$ 257 milhões para o enfrentamento à pandemia, com recursos repassados pelos demais Poderes e instituições (R$ 70 milhões), Fundo Estadual de Saúde-FES (R$ 20 milhões) e Tesouro do Estado (R$ 167 milhões), representando aumento de quase 100% nos valores financeiros disponíveis para o custeio da saúde no mês.