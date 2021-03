Chefes de Poderes do RS selam aporte de R$ 257 milhões à saúde

O governador Eduardo Leite (PSDB) e os chefes de Poderes e instituições autônomas do Estado assinaram nesta segunda-feira (29) o termo de cooperação que garantirá um aporte financeiro extraordinário de R$ 257 milhões para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. No mês de março, serão destinados R$ 90 milhões ao sistema de saúde gaúcho.

Os líderes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública selaram o acordo em uma transmissão pelas redes sociais - na qual alguns participantes estavam na companhia do governador no Palácio Piratini, outros se pronunciaram virtualmente dos seus gabinetes.

Do total de R$ 257 milhões, R$ 70 milhões serão repassados pelos Poderes e órgãos autônomos para suplementar o orçamento da Saúde. Esse valor será abatido dos repasses dos duodécimos já neste mês de março. "Graças ao esforço dos órgãos e poderes do Estado, já estamos dando efetividade nesta segunda à transferência de R$ 70 milhões", anunciou o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, que fez um breve pronunciamento durante a transmissão ao vivo que selou o acordo.

Ainda neste mês, R$ 20 milhões do Fundo Estadual de Saúde serão destinados aos hospitais com atendimento à Covid-19. Portanto, em março, o sistema de saúde gaúcho vai receber R$ 90 milhões.

Desse valor, R$ 30,6 milhões serão destinados a 5.097 leitos clínicos, e R$ 59,9 milhões a 1.998 leitos de UTI. O custeio de um leito clínico é de R$ 200,00 por dia e, o de um leito de UTI, de R$ 1 mil. No total, serão contemplados 254 hospitais e 7.095 leitos.

Além dos R$ 90 milhões aplicados em março, outros R$ 167 milhões reforçarão os valores repassados mensalmente ao sistema de saúde gaúcho. Do total, R$ 50 milhões serão transferidos à Secretaria da Saúde para pagamento de medicamentos; R$ 68 milhões transferidos aos hospitais do Estado, municípios, filantrópicos e santas casas; e R$ 49 milhões transferidos ao IPE Saúde para pagamento de hospitais, laboratórios, medicamentos etc.

"Além do valor financeiro que será distribuído aos hospitais, com critérios técnicos bem estabelecidos, o valor do ato de solidariedade é inestimável, e tenho certeza de que se faz sentir não apenas pela nossa equipe, mas por todos que estão na ponta", destacou Leite.