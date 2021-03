Em nota, o governo do Estado rebateu afirmações

As declaração do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), repercutiram na sede do Executivo gaúcho. O Palácio Piratini emitiu nota, rebatendo o chefe do Paço Municipal: "O governo do Estado reforça que em função da alta taxa de ocupação de leitos por Covid-19 e em função dos baixos estoques de medicamentos para intubação de pacientes (problema esse verificado em várias regiões do País), a última reunião do gabinete de crise avaliou que no momento não há como ampliar as flexibilizações. O cenário epidemiológico que o Estado enfrenta ainda é de risco altíssimo, com ocupação de UTI acima dos 100% - fato que acionou a salvaguarda e manteve, pela quinta semana consecutiva, todas as regiões gaúchas em bandeira preta. A retomada da cogestão, no dia 22/3, já foi adotada como forma de dar um fôlego às atividades econômicas, mas as restrições à circulação de pessoas ainda são necessárias".