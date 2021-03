Luiz Fux marca julgamento sobre anulação das condenações de Lula

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, marcou para 14 de abril o julgamento da decisão do ministrocontra o ex-presidente Lula (PT) e devolveu os direitos políticos do petista. Os ministros irão analisar o recurso da Procuradoria-Geral da República contra o despacho de Fachin que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, para julgar o ex-presidente.