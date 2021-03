Sebastão Melo é eleito presidente da Granpal

Em decisão consensual, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi eleito nesta quinta-feira (25) presidente do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). A assembleia de prefeitos também chancelou o ingresso de dois novos municípios ao coletivo, Arroio dos Ratos e Novo Hamburgo.

Melo, que será empossado na nova função na primeira semana de abril, detacou que o papel da entidade é fazer com que as decisões das cidades da Região Metropolita de Porto Alegre sejam compartilhadas. “Se não agirmos dessa forma, nossas cidades não vão evoluir. Como discutir, por exemplo, mobilidade urbana de modo separado? Ou protocolos de abertura do comércio? Se as realidades são as mesmas, as regras precisam ser simétricas”, avalia o gestor, que também terá como tarefa a continuidade do processo de, que vem sendo articulada pela Granpal.