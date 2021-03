Senado aprova moção de apelo internacional por vacinação contra Covid no Brasil

O Senado aprovou, nesta terça-feira (23) uma moção de apelo internacional para organismos multilaterais, chamando a atenção para a situação da Covid-19 no Brasil e para a necessidade de vacinas à população. A demanda dos senadores é para que outros países destinem doses excedentes de imunizantes para o Brasil, em função da propagação do vírus e do surgimento de novas variantes no território brasileiro.