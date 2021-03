Privatização dos Correios

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) não entende a intenção do governo de privatizar os Correios, uma vez que a empresa registrou um lucro bilionário em 2020. O parlamentar destaca que "a estatal é autossustentável, e que sua privatização iria causar milhares de demissões em todo o País".

Apagão postal

O congressista alerta que "países menores que o Brasil já fizeram esse tipo de negócio e sofreram um apagão postal". Na avaliação do parlamentar, "se a venda dos Correios for efetivada, grande parte das cidades brasileiras vai ficar sem serviço de postagem".

Avanços no pré-natal

Relatora do Projeto de Lei que mantém a validade de pedidos médicos para realização de exames de pré-natal enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção da pandemia, a deputada federal gaúcha Liziane Bayer (PSB, foto) comemora este importante avanço para as mulheres.

Cuidando do bebê e da mãe

"Precisamos seguir com os cuidados contra o coronavírus, mas as gestantes não podem deixar de fazer exames fundamentais para a sua saúde e a do bebê. Assim, também conseguiremos evitar o crescente número de mortalidade materna em razão da demora na assistência às gestantes e na falta de leitos de UTI", destaca a deputada. Com a medida, os pedidos também poderão ser emitidos de forma eletrônica.

Marco do Saneamento Básico

O Congresso manteve os vetos do presidente Bolsonaro ao novo Marco do Saneamento Básico. A decisão dos deputados é criticada por Frei Anastácio Ribeiro (PT-PB). Na opinião do parlamentar paraibano, "a nova legislação favorece a privatização do acesso à água e coloca a população nas mãos da iniciativa privada".

Acesso à água

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) comemora a manutenção dos vetos do saneamento básico feitos pelo presidente Bolsonaro. Na opinião do parlamentar, "isso irá garantir mais competição para o setor e ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário". A aprovação da Lei do Gás, que vai garantir maior competitividade no setor e um produto mais barato para os brasileiros, também recebeu elogios de Marcel van Hattem.

Ponto de equilíbrio

No ano em que o MDB completa 55 anos, o deputado federal gaúcho Márcio Biolchi afirma que, no atual cenário, o papel do partido deve ser de trabalhar incansavelmente pelo diálogo e pela construção de soluções. "Essa característica, genuinamente presente na história do MDB, que me faz pertencer há tantos anos ao partido. Somos o ponto de equilíbrio que tantas vezes serviu ao País e à democracia; especialmente em momentos extremos", destaca o parlamentar, há mais de 20 anos filiado à sigla, da qual já foi presidente estadual.