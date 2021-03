Hospitais filantrópicos podem ficar isentos de ICMS

Entre as 19 matérias prontas para irem à votação na Assembleia Legislativa, estão o projeto que prevê mais transparência na divulgação dos indicadores de segurança pública, o que considera imune do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) os hospitais filantrópicos e as santas casas do Rio Grande do Sul e o que cria uma comissão parlamentar para acompanhar as negociações do Estado para o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Os líderes das bancadas decidem na manhã desta terça-feira (23) quais matérias entrarão na pauta.

Embora o projeto da transparência na segurança pública seja assinado pelos deputados estaduais Luiz Fernando Mainardi (PT), Luciana Genro (PSOL) e pelo ex-deputado e atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), trata-se de uma iniciativa da sociedade civil. Em 2018, a organização da sociedade civil Instituto Cidade Segura - que desenvolve diálogos, ações e estudos científicos com o objetivo de aprimorar políticas públicas em segurança - apresentou um projeto-sugestão sobre o tema.

A matéria propõe a divulgação de 30 indicadores relacionados à segurança. "Muito importante é a exigência de que os dados sejam divulgados em formato aberto. Isso significa que qualquer pessoa, notadamente, pesquisadores, jornalistas e gestores públicos, poderão lidar com os bancos de dados como melhor lhes aprouver, inclusive realizando cruzamentos com outras bases de dados e regressões estatísticas em busca de conhecimento", diz o diretor Executivo do Instituto Cidade Segura, Alberto Kopittke, na justificativa do projeto.

Aliás, Kopittke conduziu uma pesquisa que revelou que a área da segurança é uma das menos transparentes no aparato estatal. Ele cita que, no Brasil, "somente sete secretarias estaduais de Segurança Pública disponibilizam suas políticas de segurança, apenas quatro publicam relatório sobre a morte de policiais, seis publicam relatório sobre letalidade policial, e nenhum dos 81 órgãos dispõe de relatório sobre o uso da força detalhando o número de disparos de arma de fogo, armas de choque, balas de borracha e bombas de efeito moral".

Quanto ao projeto que considera imune de ICMS os hospitais filantrópicos e santas casas, o texto prevê que esses estabelecimentos hospitalares ficarão isentos do pagamento do imposto nas contas de luz, água, telefone, gás etc. "Nossos hospitais passam por sérios problemas financeiros. Sou médico e conheço muito bem esta realidade. É uma questão de Justiça que as santas casas e hospitais filantrópicos sejam imunes desse pagamento" declarou o autor da proposta, Pedro Pereira (PSDB). Já o projeto que cria uma comissão parlamentar para acompanhar as negociações de ingresso no RRF foi uma proposta do líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes (PP).





