Novas falas de Jair Bolsonaro sobre Forças Armadas incomodam militares

A nova tentativa do presidente Jair Bolsonaro de envolver as Forças Armadas na defesa de suas bandeiras está incomodando os altos escalões militares. A apuração é da Folhapress. Oficiais-generais influentes da ativa e da reserva passaram o domingo (21) e a segunda-feira (22) conversando entre si após Bolsonaro ter sugerido o uso do Exército contra governadores de Estado que aplicam medidas para reduzir a circulação de pessoas para tentar coibir o novo coronavírus.

"Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Pode ter certeza, o nosso Exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade", disse o presidente a uma multidão aglomerada na frente do Palácio da Alvorada no domingo (21). "Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir."

É um filme conhecido. Sempre que Bolsonaro se vê pressionado politicamente, ele "grita lobo", nas palavras de um oficial da Marinha. No caso, o "lobo" da fábula é algum tipo de intervenção militar. No ensaio de crise constitucional do primeiro semestre do ano passado, quando o presidente estimulou atos golpistas que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro arrastou consigo a cúpula militar.

O presidente levou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para sobrevoar de helicóptero um desses atos. Ao mesmo tempo, as cúpulas das Forças tiveram de emitir duas notas para negar que houvesse tentações golpistas e reafirmando o compromisso com a Constituição.