Bolsonaro promove aglomeração em seu aniversário

No pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou seu aniversário de 66 anos neste domingo (21) com centenas de apoiadores aglomerados, que cantaram parabéns e cortaram um bolo para ele em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro afirmou que tiranos estão cerceando a liberdade das pessoas e voltou a dizer que elas podem contar com as Forças Armadas pela defesa da democracia e da liberdade. "Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Pode ter certeza, o nosso Exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade", disse.

"Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir". Desde o início da pandemia, Bolsonaro é um declarado opositor das medidas de isolamento social e das restrições aplicadas por estados e municípios sob recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Na última semana, Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra governadores pedindo a suspensão de decretos adotados pelo Distrito Federal, pela Bahia e pelo Rio Grande do Sul. Para o presidente, é importante que as pessoas possam trabalhar. Caso contrário, segundo ele, o País poderia entrar em uma situação de caos.

No discurso, Bolsonaro afirmou que o governo atua na compra de vacinas desde o ano passado. Nos últimos meses, porém, o governo vinha fazendo críticas à Pfizer, alegando que cláusulas "leoninas" impediam de fechar o contrato com a farmacêutica norte-americana, e pouco avançou na negociação com a Janssen.

As falas de Bolsonaro acontecem justamente na semana em que o presidente vai se reunir com os comandantes do Congresso, governadores e prefeitos. Na próxima quarta-feira (24), Bolsonaro vai liderar uma reunião cujo objetivo inicial era evoluir para um comitê estratégico contra a Covid-19. Parlamentares consideram o encontro a "última chance" de Bolsonaro. Caso a iniciativa fracasse, prometem instalar no Senado uma CPI da Covid ou mesmo pressionar para seu impeachment.