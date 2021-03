Prefeitura pagará R$ 15 milhões em auxílio a empresas de ônibus de Porto Alegre

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Porto Alegre homologou nesta sexta-feira (19) o acordo que estabelece um aporte financeiro da prefeitura a empresas de ônibus que operam no transporte público devido às perdas econômicas na pandemia. A partir disso, o município deve repassar R$ 15.992.355,68 às empresas.

O documento também inclui diretrizes para a repactuação contratual do sistema e prevê um debate público sobre a definição do reajuste da tarifa em 2021 . O acordo encerra a mediação entre as partes, iniciada em janeiro por solicitação do prefeito Sebastião Melo. Foram seis sessões conjuntas e duas individuais entre o município, consórcios e a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre.