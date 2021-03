Lasier Martins tem alta em Porto Alegre após internação com Covid-19

Após 13 dias internado com Covid-19 no setor clínico do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, o senador Lasier Martins (Podemos) teve alta nesta quinta-feira (18). "Foi muito sofrido, mas estive sempre sob os cuidados do Dr Fabiano Ramos - infectologista muito competente - e de sua equipe", afirmou o senador.

Durante a internação, ele teve febre durante três dias e precisou passar cerca de uma semana recebendo 3/4 litros de oxigênio, por conta da contaminação dos pulmões. "Isso me dispensou de receber máscara", explica o senador, destacando que os demais sintomas da doença foram "leves". "Agora que estou livre do vírus (que morre no oitavo dia), seguirei o tratamento com uma série de remédios."