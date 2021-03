Deputado quer CPI para investigar preços abusivos de medicamentos

O deputado estadual Dr. Thiago Duarte (DEM) protocolou ontem o requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de investigar os aumentos exorbitantes de preços de medicamentos e insumos utilizados no combate a pandemia de Covid-19.

O protocolo foi feito com a chancela do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB). Agora o deputado do DEM precisa coletar 19 assinaturas de colegas para garantir a instalação da CPI. "A CPI dos Medicamentos Utilizados no Combate à Covid-19 está sendo proposta em função de diversos relatos que recebemos sobre o aumento abusivo dos valores de medicamentos, com casos de aumento superior a 200%. Isso, além de ser um crime contra o interesse público, é um crime contra a humanidade neste momento de desespero", avaliou Dr. Thiago - acrescentando que "Os medicamentos em questão são aqueles do chamado Kit Entubação, que são anestésicos entre outros medicamentos, assim como o oxigênio".

"A Assembleia Legislativa tem a possibilidade de apurar e fiscalizar os valores praticados para que não ocorra a prática abusiva por parte de setores, o que agrava o contexto da pandemia no RS", destacou Gabriel Souza.