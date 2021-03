'Típico de presidiário', diz vice-governador Ranolfo Vieira sobre Roberto Jefferson

Para o vice-governador delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB), o ataque do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, dirigido a ele e ao governador Eduardo Leite (PSDB), "é típico de um presidiário". As ofensas do presidente nacional da sigla geraram uma crise enorme dentro do PTB gaúcho, que deve culminar na desfiliação de Ranolfo, dos cinco deputados estaduais e três federais.

Tudo começou na sexta-feira (12) passada, quando Roberto Jefferson deu uma entrevista a uma rádio gaúcha. Embora a entrevista tenha começado com o presidente nacional do PTB criticando o fechamento do comércio, logo descambou para ofensas pessoais a Leite e Ranolfo. O líder do diretório nacional disse que expulsaria o vice-governador.

Para Ranolfo, essa classe de comentário "é típico de um presidiário, de quem já cumpriu pena, já esteve dentro do sistema presidiário". E complementou: "típico de quem vai ao fundo da cadeia para recolher a assinatura para a ficha (de filiação) do partido, de alguém que está preso. Foi o que ele fez com esse deputado (federal) que está preso (Daniel Silveira, antes filiado ao PSL-RJ)".

A fala de Roberto Jefferson teve repercussões na segunda-feira (15). O dia começou com a publicação de um vídeo do vice-governador em suas redes sociais, rebatendo "a atitude grotesca, ofensiva, preconceituosa e equivocada" de Roberto Jefferson.

No mesmo dia, o presidente estadual da legenda, deputado estadual Luís Augusto Lara, saiu em defesa de Ranolfo: "não concordamos com aquelas palavras. Também temos discordâncias, por exemplo, na questão do fechamento do comércio, mas daí para fazer o que foi feito A gente não pode entregar a cabeça do Ranolfo numa bandeja injustamente."

A bancada gaúcha de deputados petebistas - na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados - manifestou a "confiança e o apoio ao nosso vice-governador Ranolfo, escolhido pelas urnas para esse posto". Os deputados estaduais e federais solicitaram que eventuais punições ao vice-governador fossem estendidas aos parlamentares.

Como represália, Roberto Jefferson anunciou a dissolução da direção do partido no Rio Grande do Sul. "O deputado Luis Augusto Lara não fala mais como presidente regional do partido, ele representa seu próprio mandato, mas não fala pelo PTB", anunciou. Edir Oliveira assumiu a liderança estadual da sigla.

A atitude levou os oito deputados petebistas e o vice-governador a buscar outro partido. "Os deputados pediram para eu não me desfiliar formalmente ainda, para que fizéssemos uma saída e um ingresso em um novo partido de forma conjunta. E é isso que aguardo neste momento, para sair formalmente do PTB", comentou Ranolfo Vieira Júnior.