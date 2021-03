Governadores discutem ações para enfrentar a Covid-19 na Região Sul

comprovação da circulação de novas variantes Os governadores dos três estados da Região Sul se encontraram pessoalmente na tarde desta quarta-feira (17) na sede do governo catarinense, em Florianópolis, para discutir ações integradas no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Esta foi a segunda reunião dos gestores (a primeira ocorreu há 15 dias, em formato online), e foi precedida por uma conversa virtual com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e o novo titular da pasta, Marcelo Queiroga. Ambos afirmaram que o "Sul do Brasil é o atual epicentro da crise sanitária", devido ao aumento de casos de coronavírus, com, em especial da P1, que tem pressionado o sistema hospitalar.

Em coletiva à imprensa, eles explicaram que a ideia é formatar um planejamento estratégico dos três estados para a aquisição de vacinas para os municípios e compra de insumos, EPIs, cilindros de oxigênio, entre outros equipamentos para intubação, que serão destinados a hospitais onde houver escassez destes materiais. Os chefes de Executivo anunciaram o compromisso de ajuda mútua, inclusive na utilização das suas estruturas hospitalares e de integração dos sistemas reguladores de saúde, tanto de medicamentos, como insumos e equipamentos. Também será criado um estoque regulador conjunto de insumos fundamentais no combate à Covid nos hospitais, já que muitos estão tendo dificuldade de manter suas reservas.

"Haverá ainda a regulação de equipamentos e leitos de UTIs, para que, conforme vá diminuindo a demanda em um estado, este possa colaborar com os outros, caso estejam precisando", destacou o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa (Ratinho) Júnior (PSD). "A compra de medicamentos e equipamentos para hospitais principalmente os relacionados a leitos de UTI passará a ser pensada de forma estratégica e coordenada", complementou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Não será uma compra conjunta, mas iremos acompanhar como o processo irá ocorrer em cada estado, até para não sobrecarregar os fornecedores", ponderou Leite. Ele explicou que as aquisições ocorrerão "de forma articulada, identificando e compartilhando oportunidades."

Os governadores também anunciaram a intenção de compra consorciada de vacinas para disponibilizar ao Plano Nacional de Imunizações. "A ideia não é correr para ver qual estado compra antes, mas, sim, colaborar com o governo federal e o Ministério da Saúde, na busca de novos fornecedores", explicou o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL). Ele observou que "a Região Sul vive um novo momento, muito mais drástico e duro do que em 2020, por conta da presença da cepa P1 (de Manaus) que chegou muito forte nos três estados."

"Principalmente de 10 de fevereiro para cá, temos visto aumento na demanda de internações em hospitais, com agravamento de casos em função especialmente da variante P1", concordou Leite. "O Rio Grande do Sul já observa estabilidade desta demanda, mas que segue ainda em um patamar muito alto", ponderou. O governador gaúcho destacou que com o intercâmbio de dados entre os estados, será possível melhorar a estratégia de ações, "de forma que a centralidade do conjunto de informação" ajude na gestão.

Dentre os desafios do planejamento estratégico dos três governadores, fazer que os municípios dos estados da Região Sul aumentem a da vacinação contra o novo coronavírus junto à população, é um dos princiapais. "Muitos ainda não pegaram a velocidade necessária", afirmou Ratinho Junior.