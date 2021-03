Lula e Dilma tiveram efeitos menos negativos do que Bolsonaro, diz FHC

Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), os governos dos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tiveram menos consequências negativas do que o atual governo de Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante o UOL Entrevista, nesta terça-feira (16), para o colunista Tales Faria. "Falando de maneira objetiva, as consequências que podem ser positivas ou negativas, somando do Lula e mesmo da Dilma, que foi bastante negativa em muitos aspectos, foram menos graves que o presidente Bolsonaro".