Doria admite buscar reeleição e não disputar o Planalto em 2022

Antes refratário à ideia de disputar a reeleição em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) admite agora abrir mão do projeto presidencial para concorrer a mais um mandato no comando do estado em 2022. Questionado pelo Estadão se mantinha a determinação de não concorrer a mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes, ele respondeu: "Diante deste novo quadro da política brasileira, nada deve ser descartado". Foi a primeira vez que o tucano admitiu claramente a hipótese de tentar a reeleição. O cenário mudou muito com a anulação das condenações do ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato - que restabeleceu seus direitos políticos - e com o apoio de setores do PSDB à candidatura do governador Eduardo Leite à presidência.