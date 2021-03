'Não entreguei meu cargo e o presidente não pediu'

Em meio às especulações sobre a saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde ontem, a assessoria do general divulgou uma declaração na qual ele afirma que não entregou o cargo, e que o presidente Jair Bolsonaro não solicitou a sua saída. Pazuello afirmou, porém, que entregará a pasta assim que o mandatário pedir.

"Não estou doente, não entreguei o meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas", anunciou Pazuello, por meio de sua equipe de imprensa.

Antes, o Ministério da Saúde havia divulgado uma nota semelhante, na qual afirmava que o general permanecia no cargo "até o presente momento". "O Ministério da Saúde informa que até o presente momento o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da pasta, com sua gestão empenhada nas ações de enfrentamento da pandemia no Brasil", informou o texto.

Segundo a assessoria do ministro, ele se prepara para dar uma coletiva de imprensa hoje, para tratar de vacinas e de atendimento em estados como Acre e Rondônia.

A pressão para a substituição de Pazuello vem crescendo nos últimos dias, à medida que o número de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil bate recordes. O ministro pode sair alegando problemas de saúde, segundo o jornal O Globo.

A cúpula do Congresso Nacional iniciou na sexta-feira uma ofensiva para tirar o general do comando da Saúde, com a apresentação de nomes técnicos e gestores com conhecimento do SUS.

Um dos nomes apresentados é o da cardiologista Ludhmila Hajjar, que já conversou com o presidente Jair Bolsonaro neste domingo, conforme confirmação da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. A indicação foi levado ao chefe do Executivo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Pazuello é alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal pela crise no sistema de saúde e tem sido cada vez mais contestado no Congresso.