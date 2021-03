Governo quitará parcela atrasada com IPE Saúde e autoriza novo concurso

O governo do Estado quitará nesta segunda-feira (15) parcela atrasada R$ 48 milhões com o IPE Saúde como forma de reduzir o tempo de pagamento a fornecedores do instituto, de até 150 dias para 90 dias. O valor é umas das quatro cotas patronais em atraso pelo Executivo e se somará a R$ 27 milhões de ajustes gerenciais do próprio caixa do IPE Saúde e R$ 40 milhões da programação regular de pagamentos.

Com os R$ 115 milhões o IPE Saúde pretende regularizar pagamentos com prestadores de serviços, como hospitais, clínicas e demais serviços credenciados. Deste total, R$ 75 milhões serão destinados exclusivamente ao pagamento de contas ambulatoriais. Em 2020, a Secretaria da Fazenda já havia liquidado outra cota em atraso, de um total de quatro.

De acordo com o governo, os valores contemplarão um total de 324 hospitais e, aproximadamente, 730 clínicas, 430 laboratórios e mais de 4 mil médicos que realizam procedimentos de saúde em todo o Rio Grande do Sul. O governo do Estado também aprovou a realização de concurso para o IPE Saúde, com 98 vagas. Estão previstos 51 cargos para analistas de gestão em saúde e 47 para técnicos de gestão em saúde. A medida dará sequência aos projetos de reestruturação do instituto, inclusive a lei que reestrutura o quadro de pessoal da instituição.

O último concurso para a autarquia foi realizado em 2013. Os valores dos vencimentos básicos para os cargos de analista serão de R$ 4.697,20 e, para os de técnico, de R$ 2.439,62, conforme previsto na Lei Nº 15.473, de 9 de abril de 2020.