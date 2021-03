Líder do governo propõe direcionar recursos de emendas contra Covid

Depois da recondução do presidente Luis Augusto Lara (PTB) à presidência da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, na reunião virtual desta quinta-feira (4), o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), sugeriu um acordo entre os 55 deputados estaduais para destinar a totalidade dos recursos das emendas parlamentares à compra de respiradores e vacinas contra a Covid-19. Como cada deputado tem direito a destinar R$ 1 milhão em emendas, o valor poderia chegar a R$ 55 milhões.

"Sugeriria que façamos uma reunião com o líderes das bancadas, a partir da Comissão de Finanças e da comissão de representação externa que acompanha as medidas contra a pandemia, para dialogarmos sobre a possibilidade de destinar a verba das emendas parlamentares ao combate à Covid-19 (leitos e vacina). Pode não ser muito, mas são R$ 55 milhões, que podemos indicar no orçamento", propôs Frederico Antunes - que foi eleito vice-presidente da Comissão de Finanças.

O presidente da comissão externa, Pepe Vargas (PT), apoiou a proposta de Antunes. "Concordo com a proposta do deputado Frederico Antunes". Pepe - que é médico - relatou que, ontem, a bancada petista se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB). No encontro, trataram da gravidade da crise sanitária, que está na fase 4 do Plano de Contingência Hospitalar, que é o momento em que toda a estrutura está voltada para atender as demandas decorrentes da Covid-19, com registro de falta de leitos hospitalares.

"(Assim como o Antunes) Também levantamos essa possibilidade de (compra de) respiradores, porque boa parte dos hospitais que estão com os leitos de UTI lotados começa a utilizar outras estruturas, como as salas de observação e recuperação para improvisar leitos de UTI. Só que, para viabilizar isso, é preciso de ventiladores mecânicos. Sem sombra de dúvidas, terá que haver um reforço nisso", enfatizou.

Além das vacinas e respiradores, Pepe Vargas disse que provavelmente o Estado terá que comprar mais seringas e agulhas, porque o governo federal não o fez.

Lara também se concordou com a sugestão de destinar as emendas parlamentares ao combate à pandemia. Os demais parlamentares que compõe o colegiado não se pronunciaram na sessão desta quinta-feira (4).





