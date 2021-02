Presidente da Câmara diz que chamará governadores para formular orçamento e medidas emergenciais

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste sábado (27) que vai chamar todos os governadores para a formulação do Orçamento Geral da União. "Com o recrudescimento e nova onda da pandemia, quero chamar todos os governadores para contribuírem com sugestões na formulação do orçamento geral da União", escreveu Lira, em sua conta oficial do Twitter.