Edson Brum defende que comércio e indústria mantenham tele-entrega durante bandeira preta

Prestes a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado , em março, o deputado Edson Brum (MDB) entregou ao chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, nesta sexta-feira (26), pedido para que que pequenos e médios empreendimentos do comércio e da indústria sejam autorizados a trabalhar com serviço de tele-entrega durante a vigência da bandeira preta no RS.

A solicitação foi encaminhada ao parlamentar por comerciantes, que sugerem que os próprios donos dos estabelecimentos podem fazer as entregas, sem necessidade de abrir as lojas. A medida é defendida pelo grupo como forma de manter os negócios funcionando, enquanto perdurarem as restrições a atividades, por conta do agravamento da pandemia.

Segundo o deputado, o pedido será analisado pelo Executivo gaúcho e tem chances de ser atendido.

Brum aceitou o convite do governador Eduardo Leite para assumir a Secretaria - que atualmente abrange ainda a área de Turismo, mas será desmembrada em duas, permitindo a manutenção do atual secretário, Rodrigo Lorenzoni, no governo.

O parlamentar, em quinto mandato, tem defendido a valorização da matriz produtiva e o aumento da a competitividade para atrair investimentos.