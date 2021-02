Câmara de Porto Alegre registra alta de casos de Covid após sessão presencial

Após sessão plenária que reuniu vereadores, secretários e o prefeito Sebastião Melo (MDB) na Câmara de Porto Alegre na segunda-feira (22), parlamentares que estiveram no plenário presencialmente durante o encontro foram submetidos a testes de Covid-19. Isso porque o Legislativo registrou um aumento no número de infectados pelo coronavírus entre servidores da Casa nesta semana.

A vereadora Cláudia Araujo (PSD), servidores do gabinete de Jessé Sangalli (PSDB) e o diretor legislativo da Câmara, Luiz Afonso Peres, teriam obtido resultado positivo nos testes de Covid-19 nesta semana. Na semana passada, antes portanto da sessão que recebeu o prefeito, o vereador Moises Barboza (PSDB) chegou a ser internado em função da doença.

O aumento no número de infectados no Legislativo gerou manifestações nas redes sociais por parte dos vereadores. Karen Santos (PSOL) destacou o que classificou como “surto de Covid-19”, divulgando a necessidade de testagem dos parlamentares presentes na sessão de segunda-feira.

A postagem desagradou o vereador Ramiro Rosário (PSDB) que afirmou ter, junto a outros colegas, “denunciado a conduta dela própria naquele dia, por fazer aglomeração e comício no corredor do prédio com sindicalistas”.

O vereador do PSDB se referiu à presença de servidores do Imesf, que acompanharam pela porta do plenário parte da sessão, solicitando reunião com a presença de Melo, efetivada ao fim da tarde.

Em ofício enviado à presidência da Casa na ocasião, Rosário e outros cinco parlamentares, acusam PT e PSOL de “atendimento à base eleitoral em frente ao plenário, causando aglomeração que colocava a vida dos presentes em evidente risco sanitário”.

A Câmara retomou, no início da semana, medidas adotadas em 2020 visando evitar a propagação da Covid-19, entre elas, a presença máxima de 25% do total de servidores por sala ou gabinete e redução no horário de atendimento a fim de evitar aglomerações.

Enquanto aguardam o resultado das testagens, os vereadores irão manter trabalho remoto, uma vez que reuniões plenárias retornaram à modalidade exclusivamente online.

As medidas de contenção adotadas pela Casa determinam ainda que servidores com sintomas respiratórios, febre, cansaço, diarreia, perda de olfato ou paladar devem permanecer em casa e contatar imediatamente o Serviço de Ambulatório da Câmara Municipal através de WhatsApp ou chamada telefônica para as devidas orientações e condutas. Já servidores com familiares com Covid-19 ou com suspeita devem permanecer em casa e solicitar ao ambulatório as orientações de procedimento.