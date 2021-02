Assembleia Legislativa e MP-RS irão investigar denúncias contra deputado Ruy Irigaray

Acusado pela contratação de assessores parlamentares para demandas pessoais, por comandar esquema de rachadinhas entre os servidores e financiar um “gabinete do ódio”, o deputado estadual Rui Irigaray (PSL) será investigado pela Assembleia Legislativa e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

As denúncias, divulgadas em reportagem do Fantástico no último domingo (14), partiram da ex-assessora Cristina Nebas junto a outra servidora que preferiu não se identificar.

Em nota, a Assembleia Legislativa afirma que o caso foi “imediatamente encaminhado aos órgãos competentes do Poder Legislativo para averiguar denúncias e medidas cabíveis”. Já o Ministério Público designou o promotor de Justiça Flávio Duarte para liderar as investigações e afirmou buscar “o esclarecimento de todo e qualquer fato, para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis, caso haja a comprovação de ilícitos”.

Para o MP as acusações “em tese podem se configurar como possíveis atos de improbidade administrativa, que importariam enriquecimento ilícito, causariam prejuízo ao erário e atentariam contra os princípios da Administração Pública pelo deputado Ruy Irigaray Junior e assessores parlamentares a ele vinculados”.

Irigaray é acusado de utilizar verba pública para contratar assessores que não cumpriam demandas parlamentares, mas sim, reformaram um imóvel da família do deputado. Além disso, o gabinete do ódio financiado pelo deputado foi equipado com cerca de 50 celulares que disparavam notícias falsas e acusações contra parlamentares do Legislativo. O deputado nega as acusações e garante que as medidas judiciais cabíveis já foram acionadas.

Eleito deputado estadual em 2018 com mais de cem mil votos, Irigaray tem ligação direta à família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha por indicação do deputado. Rui é um entusiasta de pautas armamentistas no Legislativo gaúcho.