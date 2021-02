Presidente da AL-RS testa positivo para Covid-19, após Abertura da Colheita do Arroz

Com Covid-19 confirmada, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) retomará o comando na próxima sessão de trabalhos da Assembleia Legislativa (AL-RS). Teste feito pelo deputado confirmou, no dia 11, a contaminação. Horas antes ele havia participado da cerimônia de abertura oficial da colheita do arroz, no Interior do Rio Grande do Sul.

Isso porque o emedebista encerra o isolamento social sanitário no dia 22, e as sessões presenciais dos deputados estão previstas apenas para o dia 23 de fevereiro, considerando que não há pauta programada para terça-feira de Carnaval (16).

Souza testou positivo para Covid na noite do dia 11, após se submeter ao exame RT-PCR, usado quando o vírus está ativo, segundo a assessoria do deputado. Na manhã do mesmo dia, Souza fez teste rápido de antígeno, que não teria detectado os anticorpos. O medebista tomou posse no comando da AL no início de fevereiro.

vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), e o secretário estadual de Agricultura, Covatti Filho O presidente da AL não apresentava sintomas até aquela data e inclusive acompanhou, no dia 11, a cerimônia de abertura da 31ª Colheita de Arroz e Grãos em Terras Baixas, realizada em Capão do Leão, onde também estavam, entre outros, o. Ambos também já infectados pela Covid-19 anteriormente.

Souza, no entanto, segundo sua assessoria de comunicação, decidiu fazer teste para Covid-19 porque havia almoçado na terça-feira (9) com o também deputado Vilmar Zanchin (MDB), que confirmou positivo para a contaminação por coronavírus na quarta-feira. Seguindo orientações médicas, e ainda assintomático, Souza cumpre período de isolamento, está mantendo o afastamento social em sua residência, em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.