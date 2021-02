BR-101 pode ter trecho gaúcho batizado com nome de Paixão Côrtes

A BR-101, segunda maior rodovia brasileira, poderá ter trecho em solo gaúcho batizado com o nome de "Rodovia Paixão Côrtes". A proposta está sendo apresentada pelo deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), através do Projeto de Lei 35/21. Atualmente, todos os trechos da BR-101 levam o nome de Mário Covas.

A homenagem ao tradicionalista gaúcho se deve à contribuição de Paixão Côrtes para a divulgação da cultura gaúcha mundialmente. Paixão Côrtes também fundou o primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em 1948.

Outro projeto apresentado pelo parlamentar (PL 31/2021) propõe batizar o trecho da rodovia BR-116 entre São Marcos e Porto Alegre como "Rodovia General Miotto". A alteração visa homenagear o. Miotto foi um dos responsáveis pela inclusão do Batalhão Rodoviário do Exército na duplicação de trechos da estrada. Gaúcho de São Marcos, ele ingressou no Exército em 1972 e estava na reserva.