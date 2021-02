Pacheco e Lira já comandam o Senado e a Câmara

O Palácio do Planalto obteve importante vitória na segunda-feira, com a eleição do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara Federal, e de Rodrigo Pacheco (DEM-RJ) ao comando do Senado. Os dois candidatos tinham o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A eleição de Lira e Pacheco significa um novo capítulo no governo de Bolsonaro, que aposta em uma agenda mais conservadora do que liberal para conquistar novo mandato em 2022.