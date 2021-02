Porto Alegre tem superávit pelo sétimo ano consecutivo

Ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, apresentou, na sexta-feira, o balanço das finanças municipais de 2020 - cujo resultado orçamentário aponta um superávit de R$ 686 milhões nas contas de Porto Alegre. É o sétimo ano consecutivo de resultado positivo.

Nos últimos 16 anos, o resultado orçamentário da prefeitura foi deficitário em apenas dois anos. Os dois casos ocorreram durante a gestão do ex-prefeito José Fortunati (2010-2016, na época PDT).

Em 2012, as contas municipais fecharam com R$ 67,2 milhões negativos. Em 2013, quando Melo era vice-prefeito de Fortunati, fecharam no vermelho em

R$ 158,6 milhões.

Quanto ao resultado financeiro (ou do Tesouro Municipal), a prefeitura fechou 2020 com R$ 114 milhões no azul. O saldo positivo obtido no último ano da gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) é o terceiro resultado superavitário em 16 anos.

Nesse período, o Tesouro Municipal também teve superávit em 2008, durante a gestão de José Fogaça (MDB, 2005-2010), quando o saldo fechou em R$ 43 milhões; e em 2011, com Fortunati, quando o saldo foi de R$ 28 milhões.

O resultado financeiro leva em conta apenas as receitas correntes da cidade: arrecadação de tributos municipais (IPTU, ISSQN, IRRF, ITBI e taxas); valores pagos pela população pelos serviços prestados pela prefeitura (fornecimento de água, coleta de lixo etc); transferências mensais de outros entes da federação (repasse de parte do ICMS arrecadado pelo Estado; Fundo de Participação dos Municípios, transferido pela União); entre outros.

Em tese, essas receitas deveriam ser usadas para pagar despesas correntes, como salário dos servidores, cargos em comissão (CCs), fornecedores, material de escritório, contas de luz e água etc.

O resultado orçamentário é mais abrangente. A equação leva em conta todas as receitas e despesas municipais, incluindo as do Tesouro. Aqui entram receitas e despesas extraordinárias.

Basicamente, existem três receitas do orçamento que não são contabilizadas no resultado financeiro. A primeira é o superávit do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A segunda é o chamado "dinheiro carimbado", que obrigatoriamente deve ser aplicado em uma área específica, como os repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). E a terceira é o rendimento da capitalização dos recursos do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Porto Alegre (Previmpa), que deve ser destinado à aposentadoria dos municipários.

