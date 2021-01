Ernani Polo assume como governador em exercício do RS

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP), assumiu, ontem pela manhã, o cargo de governador do Estado em exercício. A posse ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini. Oficialmente, a mudança ocorreu devido a compromissos do governador Eduardo Leite (PSDB) fora do Rio Grande do Sul, e em função das férias do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PTB).

A prática de conceder alguns dias no comando do Estado ao presidente da Assembleia tem ocorrido nos últimos anos como um gesto político. O cargo foi passado a Ernani Polo por Ranolfo, que estava como governador em exercício. Polo teve uma agenda intensa de reuniões no Piratini, e fica no cargo até amanhã. Uma semana depois, no dia 3 de fevereiro, Polo deixará o comando do Legislativo, onde será sucedido pelo deputado estadual Gabriel Souza (MDB).