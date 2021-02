A burocracia é o meu inimigo, diz prefeito Jorge Pozzobom

Quando assumiu a prefeitura de Santa Maria em em 1º de janeiro de 2017, Jorge Pozzobom (PSDB) - reeleito para o cargo em 2020 - pensava que o maior inimigo que enfrentaria na administração seria a burocracia e a falta de dinheiro. Entretanto, ao longo do primeiro mandato, Pozzobom captou cerca de R$ 60 milhões para obras, através de financiamentos e recursos privados. No início do segundo mandato, ele acredita que o inimigo é apenas a burocracia.

"Hoje estou convencido que a falta de dinheiro não é mais meu inimigo, meu inimigo continua sendo a burocracia", resume o tucano. Entre as obras em andamento na cidade, Pozzobom cita um exemplo: "Santa Maria tem R$ 30 milhões embaixo da terra em projetos de macrodrenagem".

Quanto às medidas para diminuir a burocracia, menciona uma lei, aprovada durante sua gestão, que permite que o município troque com a iniciativa privada terrenos ociosos e obras abandonadas por área construída para a prefeitura. Ele compara com um caso conhecido dos porto-alegrenses - o edifício inacabado no Centro da Capital conhecido como "Esqueletão". "Aqui também temos um 'esqueletão', de 50 anos. Quem quiser pegar o prédio para fazer apartamentos, salas comerciais ou o que for, tem que fazer uma obra para a prefeitura."

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Pozzobom explica por que apoiou a prorrogação das alíquotas de 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para combustíveis, energia e telecomunicações, aprovada no final de 2020 na Assembleia Legislativa. O tucano avalia positivamente o acordo entre o governador Eduardo Leite (PSDB) e a bancada do PT - destinando parte dos recursos arrecadados com a prorrogação do ICMS para a compra da vacina contra a Covid-19. Pozzobom acredita que Leite "ainda será presidente do Brasil". E faz uma projeção para si próprio: "vai demorar um pouco, mas ainda vou ser governador do Estado".

Jornal do Comércio - Que avaliação faz da eleição de 2020? Por que acredita que a população de Santa Maria concedeu ao senhor o segundo mandato?

Jorge Pozzobom - Duas coisas demonstraram a responsabilidade da nossa gestão, fazendo com que a população nos desse crédito para um segundo mandato. Primeiro, não sou negacionista. Nunca neguei a pandemia, nunca deixei de ouvir os médicos. Hoje temos o menor índice de mortalidade nos municípios do Estado, em razão de termos médicos nos orientando. Aliás, essa responsabilidade da gestão também fez parte da nossa campanha. Seguimos à risca os protocolos. Tive apenas um constrangimento durante a campanha, quando me levaram a uma igreja que, apesar de ser grande, tinha mais gente do que o permitido e as pessoas estavam sem máscara. Pedi para todos botarem a máscara. Uma pessoa não quis botar e acabou dando um estresse ali. Cito esse episódio, porque é importante mostrar que o gestor tem a obrigação de dar o exemplo à população.

JC - E qual foi o segundo fator que o levou à reeleição?

Pozzobom - Meu governo foi aprovado no primeiro e no segundo turno. Afinal, o candidato que foi ao segundo turno comigo foi meu vice-prefeito no primeiro mandato (Sergio Cechin, PP). Então, foi o governo que foi para o segundo turno, porque o prefeito e o vice-prefeito fizeram parte da mesma gestão. No segundo turno, a população acreditou em mim para dar continuidade ao que estávamos fazendo. A gente colheu os frutos de quatro anos de trabalho, um trabalho de muitas coisas silenciosas, que não aparecem. Para ter uma base, Santa Maria tem R$ 30 milhões embaixo da terra em projetos de macrodrenagem, embaixo do asfalto, ninguém enxerga, isso não dá voto, dá um transtorno dos diabos, poeira nas casas. Só que, com essas obras, vamos resolver todos os oito pontos de alagamento da cidade. Algumas obras já foram concluídas, outras vão ser terminadas nos próximos anos.

JC - Muitos prefeitos mencionam a burocracia como uma das principais dificuldades para economia local. O senhor concorda?

Pozzobom - O maior inimigo que tenho dentro da prefeitura é a burocracia e a falta de dinheiro. Fizemos uma coisa inovadora para enfrentar essa questão. Veja, se um empresário quisesse construir um condomínio em Santa Maria com 100 casas, tinha que deixar 10% desse condomínio para a prefeitura. Isso é um absurdo, é extorsão do poder público. Diminuí de 10% para 5%. Só que transformamos esses 5% em dinheiro, ou a iniciativa privada constrói para a prefeitura o que ela precisa. Com esses recursos, vamos fazer um calçadão novo, mais uma praça, já fizemos umas capelas mortuárias... Então, com apenas uma jogada inovadora, a gente deu um soco na cara dos dois inimigos da prefeitura - a burocracia e a falta de dinheiro.

JC - Tem que usar a criatividade para angariar recursos...

Pozzobom - Claro. Esses dias estavam falando do Esqueletão de Porto Alegre. Em Santa Maria, também temos um esqueletão, de 50 anos. O que eu fiz? Mandei um projeto para a Câmara, autorizado a prefeitura a permutar esse prédio por área construída. O valor é de R$ 2 milhões. Quem quiser pegar o prédio para fazer apartamentos, salas comerciais ou o que for, tem que pagar R$ 2 milhões e fazer uma obra para a prefeitura. Por exemplo, está no meu radar um almoxarifado para contemplar todo o sistema da prefeitura, com câmeras. Hoje, o almoxarifado é alugado. Esses R$ 2 milhões podem viabilizar imediatamente uma reforma em uma unidade de saúde, resolver telhados, fazer quadras de esportes em escolas. Ao mesmo tempo, resolvo o problema de uma construção parada na cidade.

JC - Uma das reclamações recorrentes dos prefeitos é a escassez de fontes de recursos, como por exemplo a diminuição de linhas de crédito junto ao governo federal. Onde mais a prefeitura deve buscar verba?

Pozzobom - Só em três obras empregamos R$ 5 milhões (oriundos das medidas de combate à burocracia). Mas, claro, o prefeito deve tomar a iniciativa de buscar dinheiro. Eu tinha R$ 31 milhões depositados há 10 anos. Eram recursos destinados à construção de creches, conseguidos pelo ex-prefeito Valdeci Oliveira (PT, 2001-2008), que iniciou as obras, mas não deu tempo de concluir. O prefeito seguinte, Cezar Schirmer (MDB, 2009-2016), que agora foi eleito vereador de Porto Alegre, não concluiu a obra, porque era do Valdeci. Resumindo, R$ 31 milhões ficaram parados na Caixa Econômica Federal por 10 anos. Resgatei o dinheiro, vou concluir a obra e chamar o Valdeci para inaugurar. Isso é a boa política: olhar para o legado que será deixado para a cidade. Além disso, resgatei outros R$ 10 milhões do aeroporto; mais R$ 2,8 milhões do centro de eventos... Enfim, devido à relação com o governo federal - e relacionamento não é favorecimento, é a credibilidade conquistada lá -, consegui recuperar quase R$ 60 milhões que estavam perdidos. Aliás, hoje estou convencido que a falta de dinheiro não é mais meu inimigo, meu inimigo continua sendo a burocracia. Mas, claro, para conseguir recursos, o planejamento é fundamental.

JC - O senhor recorreu a financiamentos também?

Pozzobom - Fiz um financiamento de R$ 28 milhões para obras da infraestrutura, pavimentação, tudo por etapas, mostrando a qualidade da obra, fazendo por etapas. Não posso me queixar da prefeitura de Santa Maria: até hoje, nunca parcelamos salários, pagamos o 13º em dia, no dia do servidor público antecipamos o pagamento... enfim, conseguimos fazer um governo com muita austeridade, muita responsabilidade, nos quatro primeiros anos. No segundo mandato, já temos recursos garantidos para todas as obras que vou fazer: cinco unidades de saúde, cinco creches, mais duas perimetrais. Estou fazendo uma perimetral que é longe da cidade, é uma obra que vai custar R$ 50 milhões. Em volta dessa perimetral, não tem nada. Ninguém votou em mim lá. Mas é necessário pensar no futuro. Isso é planejamento. Não deixei de ser deputado estadual para ser um prefeito medíocre. Penso grande, penso no futuro de Santa Maria, porque não dá para pensar pequeno na quinta maior cidade do Estado.

JC - No final de 2020, o governador Leite conseguiu aprovar a prorrogação das alíquotas de ICMS. Ficou satisfeito com o texto aprovado?

Pozzobom - Fiquei satisfeito, não só porque vem dinheiro para Santa Maria, o que me dá um acréscimo de quase R$ 15 milhões no orçamento da prefeitura. A minha felicidade, se é que eu posso dizer que é felicidade, é estarmos preparados para a vacina.

JC - Antes da votação, em uma reunião com a bancada do PT, o governador se comprometeu em destinar parte dos recursos do ICMS para a compra da vacina contra Covid-19. Isso garantiu a aprovação.

Pozzobom - Quando falamos dessa prorrogação do ICMS, estamos falando de vidas. Claro que tem problemas na economia (gerados pela alta carga tributária). Mas, para buscar o ponto de equilíbrio entre saúde e economia, é necessário a vacina. Agora imagine se precisasse de dinheiro para comprar vacina e não tivesse. Onde ia arrumar? Isso nos deu uma tranquilidade com relação à vacina, seringas, que o governador já comprou. Além disso, ajuda a pagar em dia o salário dos servidores, que ficaram mais de cinco anos com o salário atrasado. Aliás, pagar o salário do servidor em dia tem um reflexo positivo na economia, porque injeta dinheiro na economia.

JC - Pelo projeto aprovado na Assembleia, esse patamar de ICMS deve valer até o final de 2021, o que significa que, no final deste ano, haverá essa discussão outra vez. Só que estaremos na véspera de um ano eleitoral em que os deputados estaduais concorrerão à reeleição. Isso pode gerar um problema adiante?

Pozzobom - Quanto a essa questão da eleição de 2022, eu não pautaria isso agora, se vai dar problema ou não. A minha preocupação agora é a vacina. E mais ainda: julgo que tem que ser a preocupação do Judiciário, Ministério Público, câmaras de vereadores... Aqui em Santa Maria, no ano passado, os vereadores abriram mão de R$ 5 milhões das emendas impositivas para eu poder colocar no enfrentamento da pandemia. Então, tenho certeza que, se a situação se agravar, Executivo, Legislativo, Judiciário vão fazer seu sacrifício financeiro em favor da vida. Ou nos preocupamos com a vida nesse momento, ou vamos estar entupidos de gente morta aqui no Estado, como aconteceu nos Estados Unidos.

JC - Como está a questão da vacinação em Santa Maria?

Pozzobom - Santa Maria recebeu 11.625 doses, em três lotes. Já distribuímos aos grupos prioritários. Já vacinamos todos os quilombolas e indígenas. Estamos vacinando os idosos em casas de abrigo. Também vacinamos o pessoal da linha de frente nos hospitais da Covid-19, que são não só os servidores públicos (como médicos e enfermeiros que atendem os pacientes), mas também os trabalhadores que fazem a limpeza dentro do hospital. Também vacinamos todos os nossos trabalhadores e servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Isso é importante porque, quando o cidadão está com suspeita de coronavírus, primeiro ele vai à UBS. De qualquer forma, todo o processo de vacinação está sendo feito com absoluta transparência (evitando os fura-filas). Nenhuma vacina é aplicada sem ter os dados completos das pessoas. Não abrimos mão disso.

JC - O governador já disse que não vai concorrer à reeleição. Já há especulações sobre quem será o sucessor dele. O senhor é uma das lideranças do PSDB gaúcho, no momento. Pensa em concorrer ao governo do Estado?

Pozzobom - Ao falar sobre gestão pública, já mencionei o quanto é importante pensar no futuro, planejar o futuro. Eu sei que é um pouquinho mais difícil, que vai demorar um pouco, mas eu ainda vou ser governador do Estado.

JC - Já em 2022?

Pozzobom - Não. Quero concluir meu mandato em Santa Maria. Como disse, isso é planejar o futuro, fazer um caminho seguro para o futuro. Eu sou um cara que pensa muito para frente, sou um cara otimista, amo esse Estado e tenho orgulho de ser prefeito de Santa Maria. Acho que, dos mais de 5 mil prefeitos do Brasil, sou o mais feliz de todos. Temos que valorizar o estado do Rio Grande do Sul, porque temos muitas coisas boas. Inclusive, o governador, que ainda vai ser presidente do Brasil. Pode gravar isso, é certo.

