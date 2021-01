Grupos do 'Fora Dilma' fazem ato contra Bolsonaro

Um dia após carreatas e atos de grupos e partidos de esquerda em diversas capitais do País - inclusive Porto Alegre - de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa da vacinação contra o coronavírus, o MBL e o Vem Pra Rua protestarem, ontem, contra o presidente. Houve carreatas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém e Cuiabá. Os grupos se notabilizaram pelos protestos do "Fora Dilma", que culminaram com o impeachment da ex-presidente concluído em 2016. Durante o ato, o Vem Pra Rua e o MBL compartilharam nas redes sociais a hashtag #DireitaQuerForaBolsonaro. No sábado, os atos foram organizados por partidos como PT e PSOL e outros movimentos de esquerda.