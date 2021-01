Melo reúne secretariado e aborda reformas no transporte público de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes reuniram o secretariado na manhã desta terça-feira (19), no Paço Municipal. No encontro, foram abordados temas como o transporte público e o desenvolvimento econômico da cidade.

Durante a reunião, Melo relembrou que em 2020 não houve reajuste da tarifa do transporte público e que o valor foi reduzido em R$ 0,15 em novembro. Segundo nota, o governo municipal deve se dedicar à repactuação do contrato de concessão dos ônibus nos próximos dias.

O vice-prefeito, que também comanda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, afirmou que um dos grandes desafios do setor é lidar com os custos e receitas. De acordo com Gomes, a Lei Municipal da Liberdade Econômica será regulamentada por decreto.

Também foram abordados temas como a reestruturação do Centro de Comando da Cidade de Porto Alegre, atendimento a situações de emergência, como temporais, a revisão de todos os contratos de prestadores de serviços, as metas de cada secretaria e melhorias para o atendimento do 156.

Segundo a prefeitura, só não participaram da reunião os secretários municipais de Saúde, Mauro Sparta, e de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, envolvidos com o início do processo de vacinação na Capital.