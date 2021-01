Bolsonaro alfineta Doria e diz que vacina é do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rompeu o silêncio sobre a aprovação das vacinas contra a Covid-19 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e disse, ontem, que a Coronavac, imunizante que já criticou diversas vezes, é a "vacina do Brasil" e não de "nenhum governador", numa crítica a João Doria (PSDB), de São Paulo.

Bolsonaro falou sobre o assunto em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada ontem. "Está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador não, é do Brasil", afirmou.

Foi a primeira manifestação pública de Bolsonaro desde que, no domingo, a Anvisa aprovou, por unanimidade, a autorização para o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca. Minutos depois a Coronavac começou a ser aplicada em São Paulo em evento capitaneado por Doria, impondo uma derrota ao governo federal na queda de braço pelo início da imunização.

Na contramão do que dizem autoridades de saúde, inclusive a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir no tratamento precoce contra a Covid-19. "Não desistam do tratamento precoce. Não desistam, tá? A vacina é para quem não pegou ainda. E esta vacina que está aí é 50% de eficácia. Ou seja, se jogar uma moedinha para cima, é 50% de eficácia. Então, está liberada a aplicação no Brasil", disse Bolsonaro a apoiadores. "No que depender de mim, não será obrigatória. É uma vacina emergencial, 50% de eficácia. É algo que ninguém sabe ainda se teremos efeitos colaterais ou não", completou.





Rodrigo Maia reitera críticas a presidente e ministro da Saúde

Maia parabenizou governador de São Paulo pela vacinação

