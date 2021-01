Bancada do PT defende que imunização contra Covid-19 seja prioridade

Dando seguimento às conversas agendadas com bancadas da oposição do Legislativo municipal, o prefeito Sebastião Melo (MDB) se reuniu na tarde desta terça-feira (12) com vereadores eleitos pelo PT para debater questões de saúde e economia da Capital. Os parlamentares da bancada petista pautaram a reunião com base nas discussões sobre o projeto da renda básica municipal e da elaboração de um plano de imunização contra a Covid-19.

De acordo com Aldacir Oliboni (PT), líder da bancada, ações relacionadas à imunização já deveriam estar em curso. "Há urgência em garantir a Lei Benedito Saldanha, que assegura testagem seriada de trabalhadores da saúde e de serviços essenciais, em estabelecer um cronograma de vacinação o mais breve possível e estruturar um programa municipal de renda básica solidária", defendeu.

Com relação à vacina, Melo afirmou estar agindo em conjunto com a Associação dos Prefeitos da Grande Porto Alegre (Granpal) para viabilizar o plano de imunização em breve e estudará a adoção imediata da testagem e da absorção dos trabalhadores do Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família (Imesf).

A bancada petista levantou ainda discussões sobre a necessidade de fortalecer medidas de segurança sanitárias nas atividades flexibilizadas até então.

O prefeito reconheceu a importância das pautas apresentadas reafirmando o compromisso de diálogo com a oposição. Nesta semana, o líder do Executivo também esteve reunido com parlamentares do PSOL e do PCdoB, partidos que compõem a bancada de oposição junto ao PT.