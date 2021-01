Bolsonaro confirma apoio a candidato de Alcolumbre

Durante reunião com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que rompeu sua neutralidade na eleição para a presidência do Senado e que vai apoiar Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Pacheco é apadrinhado pelo atual presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que se engajou na candidatura e inclusive havia levado o parlamentar mineiro para um almoço com o presidente no Palácio da Alvorada, no fim do ano.