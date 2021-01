Melo coordena primeira reunião de combate à pandemia

O prefeito Sebastião Melo (MDB) coordena nesta sexta-feira (8) a primeira reunião virtual do Comitê para o Enfrentamento à Covid-19 e do Conselho Multissetorial para o Enfrentamento à Covid-19.

Os dois órgãos foram instituídos no decreto publicado na segunda-feira (4). O texto estabelece que o município adere ao Sistema Estadual de Distanciamento Controlado.

Criado para avaliar, planejar e definir as ações a serem executadas pelo Executivo para o enfrentamento dos efeitos sanitários, econômicos, fiscais e sociais da pandemia, o comitê é integrado por Melo, o vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM), secretários municipais, servidores e técnicos da prefeitura. A videoconferência está marcada para as 13h30min.

Na sequência, às 14h30min, ocorre a reunião do conselho, que conta com representantes do Estado, Câmara Municipal de Vereadores, Ministério da Saúde e entidades da sociedade civil.

Segundo o secretário extraordinário de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, o grupo atua de forma consultiva e reforça o propósito da gestão de trabalhar de forma mais democrática, em construção com setores da saúde e segmentos econômicos.