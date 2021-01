Eduardo Leite nomeia ex-secretário de Marchezan para pasta de Parcerias

O ex-secretário da Fazenda de Porto Alegre, que atuou na gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB), e auditor fiscal de carreira do Estado Leonardo Maranhão Busatto é o novo titular da pasta extraordinária de Parcerias do governo Eduardo Leite. A área coordena os estudos e procedimentos de concessões e parcerias público-privadas (PPPs).

A escolha foi oficializada quarta-feira (6) no Palácio Piratini. Busatto assume o posto deixado por Bruno Vanuzzi, que, segundo nota do governo, vai atuar na área privada.

Filho do ex-deputado e ex-secretário tanto no Estado como na Capital Cez ar Busatto, morto em 2018 , e da ex-vereadora Clênia Maranhão, o novo titular da pasta de Parcerias atua no setor público há 14 anos.

Busatto foi admitido em 2007, após aprovação em concurso público como auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Foi subsecretário do Tesouro do Estado no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018)em 2015 e 2016. Em 2017, em se transferiu à Fazenda de Porto Alegre, onde ficou como secretário até abril de 2020 e reassumiu o posto no fim do ano passado, após a eleição.

A mais recente concessão foi a da RSC-287, que teve leilão em dezembro, vencido por um grupo espanhol

“Temos uma carteira extensa de projetos e apostamos em um servidor com experiência para dar sequência e liderar o trabalho que vem sendo realizado”, destacou o governador, em nota, após a nomeação.

"O desafio será efetuar as entregas previstas até o final da gestão para contribuir com a melhoria dos serviços prestados à sociedade e ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado”, projetou o escolhido.

O leilão de 200 quilômetros da RSC-287 faz parte dos 1,1 mil quilômetros de estradas estaduais que serão concedidas e que devem ter as novas ofertas este ano. Outros processos que estão em editais são as concessões da Rodoviária de Porto Alegre e do Zoológico de Sapucaia do Sul, que já teve concorrência, mas sem interessado.

O Cais Mauá, em Porto Alegre, será alvo do RS Parcerias, diz o governo. Uma das primeiras medidas será firmar contrato com o Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estudos sobre o cais e destinação. Nessa terça-feira (5), o Estado assinou a cessão onerosa de trecho do cais para os empreendedores do Cais Embarcadero.